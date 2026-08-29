Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Как он жил здесь?»: Подросток-мигрант в парке Москвы зарезал женщину-военнослужащую – а в суде потребовал переводчика

«Как он жил здесь?»: Подросток-мигрант в парке Москвы зарезал женщину-военнослужащую – а в суде потребовал переводчика

Русский наблюдатель Молодая женщина погибла после нападения на неё 17-летнегго мигранта в одном из парков Москвы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуковизменено

Лично я понимаю этот ужасный случай как следствие нашей государственной политики по работе с мигрантами, порядком их въезда в Россию, раздачей гражданства, сложностями с депортацией, работа национальных диаспор и прочих правовых недоработок. Но депутаты ЕР отчитываются о том, что они что-то там ввели, построили, сдали, а о совершенствовании законодательных актов, о приведении их в соответствие с потребностями времени, что собственно и является их основной задачей, я не слышал ни слова. А ведь ещё Маяковский написал "Довольно жить законами данными Адамом и Евой..."