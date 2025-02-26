«Новички пришли достаточно поздно»: Семак высказался о трансферах «Зенита»

Состав пополнили Луис Энрике, Огнен Мимович и Саша Зделар Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о новых игрока команды, перешедших в зимнее трансферное окно, сообщает телеканал «Матч ТВ».
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