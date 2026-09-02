«Уже в октябре»: О надвигающемся кризисе с задержками зарплат в ВСУ заявили в Раде. Глава финансового комитета Рады Данила Гетманцев предупредил, что Украина рискует не получить €4,2 млрд от ЕС и $1,6 млрд от МВФ.
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