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Марк Селби против Хайфилда. 76-минутный марафон в 1/2 финала Бритиш Опен 2026

Марк Селби против Хайфилда. 76-минутный марафон в 1/2 финала Бритиш Опен 2026

Марк Селби — серьезный соперник для Лайема Хайфилда в полуфинале British Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Марк Селби обыгрывает Лайема Хайфилда в полуфинале на турнире British Open 2026.

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