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Царьград

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"Секретная болезнь": почему в Иркутской области уничтожают скот и можно ли его спасти

"Секретная болезнь": почему в Иркутской области уничтожают скот и можно ли его спасти

Эксперты "Царьграда" пояснили, есть ли альтернатива уничтожению, а также указали на экономическую составляющую вопроса и пробелы в работе ветслужбы.

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