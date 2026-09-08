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Аргументы недели

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Восточный ветер энергетики

Восточный ветер энергетики

Во Владивостоке завершил работу VIII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум (РКЭБФ). Мероприятие собрало около 450 участников, включая представителей более 100 крупнейших компаний энергетического и финансового секторов, а также ведущих учёных и отраслевых экспертов.

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