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Военные новости ★ спецоперация

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Ракеты «Ярс», ЗРК С-400 и истребители Су-35: Парад Победы прошёл в Москве

Ракеты «Ярс», ЗРК С-400 и истребители Су-35: Парад Победы прошёл в Москве

Сегодня в Москве состоялся Парад Победы на Красной площади. Он приурочен к 79-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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