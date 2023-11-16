Диетолог Разаренова предупредила о бактерии, провоцирующей рак желудка

Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в интервью информационному агентству «Regnum», высказалась о важности учитывать роль бактерии Helicobacter pylori в развитии серьёзных заболеваний желудка, включая рак.
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