Готов ли ребенок к школе? Чек-лист для родителей от нейропсихолога

Ребенку скоро идти в школу. Готов ли он? Сделайте 10 простых тестов и упражнений от заведующей лабораторией нейропсихологии Института развития мозга РУДН и нейропсихолога центра КРАН Елены Глебовой, чтобы в этом разобраться.
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