Готов ли ребенок к школе? Чек-лист для родителей от нейропсихолога

Ребенку скоро идти в школу. Готов ли он? Сделайте 10 простых тестов и упражнений от заведующей лабораторией нейропсихологии Института развития мозга РУДН и нейропсихолога центра КРАН Елены Глебовой, чтобы в этом разобраться.