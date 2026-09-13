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Путин заявил, что на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта

Путин заявил, что на страны БРИКС приходится почти четверть глобального экспорта

Президент России Владимир Путин на заседании в формате БРИКС+ заявил, что на страны объединения приходится почти четверть глобального экспорта «На страны-участницы приходится почти четверть глобального экспорта, и именно БРИКС обеспечивает основную динамику мирового ВВП — 49%», — сказал он.

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