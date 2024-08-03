Репродуктивная работа: экономисты назвали меры для роста демографии в РФ

Эксперты ЦМАКП предложили меры, которые помогут повысить демографию в России. Среди них — жилищные сертификаты для многодетных, софинансирование высшего образования детей и поддержка дистанционной занятости молодых мам.
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