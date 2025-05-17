Финансист Родичкин: после переговоров в Стамбуле рублю угрожает нестабильность

После переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле рублю может угрожать нестабильность. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами департамента торговых операций "АВИ Кэпитал" Михаил Родичкин.
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