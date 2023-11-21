Взявший на себя командование одним из отрядов нацистских формирований киевского режима Роман указал на тот факт, что артиллерийские группы ВС РФ способны в каждую минуту проводить атаки на укрепления боевиков из-за того, что они гораздо сильнее в воздушном пространстве.