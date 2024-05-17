В Британии обеспокоены последствиями ответа России на поставки Storm Shadow ВСУ

Британский парламентарий Фабиан Хэмильтон выразил беспокойство в связи с тем, какие могут быть последствия и действия со стороны России в ответ на поставки Лондоном киевскому режиму дальнобойных ракет Storm Shadow.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии