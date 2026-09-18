Первых победителей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» определят 19 сентября

В розыгрыше примут участие граждане, выбравшие электронный формат голосования на выборах депутатов ГосдумыПервых победителей акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» определят 19 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
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