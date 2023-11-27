NYT: Байден пропустит конференцию по климату в Дубае

Президент США Джо Байден пропустит Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме.
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