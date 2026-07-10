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В России ответили на заявления Польши о подготовке диверсий

Заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о якобы готовящихся российских диверсиях против европейских стран являются целенаправленно сконфигурированной дезинформацией, не имеющей отношения к реальности, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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