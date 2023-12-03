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Сергей Светлов: «Проблемы «Вашингтона» привели к рождению нового Овечкина. Он больше проявляет себя как организатор игры»

«Вашингтон» на Востоке меньше всех забил, зато по пропущенным – в лидерах. Наверное, такая картина – впервые за все время эпохи Александра Овечкина.

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