В Смоленске начинают обновлять разметку на дорогах

В приоритете - самые оживлённые улицы Смоленска Дорожную разметку на улицах Смоленска обновят. Соответствующее поручение глава Смоленска Александр Новиков адресовал дородным службам города в ходе еженедельной планерки в горадминистрации.
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