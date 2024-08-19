США ждет экономическая расплата: Что произойдет?

США ждёт тяжёлая экономическая ситуация. Об этом заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Десмонд Лахман По словам эксперта, учитывая, что опросы показывают, что Дональд Трамп и Камала Харрис находятся в напряженной гонке, невозможно знать, кто победит на президентских выборах в ноябре.