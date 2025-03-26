Уступка России. За океаном гадают, почему Трамп пошел навстречу Москве по вопросу зерна

Принадлежащее миллиардеру Безосу издание The Washington Post анализирует, почему Россия смогла добиться уступки в переговорах под руководством США по обновленной зерновой сделке и перемирию на Черном море и прекращению обстрелов энергетики.
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