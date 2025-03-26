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Уступка России. За океаном гадают, почему Трамп пошел навстречу Москве по вопросу зерна

Уступка России. За океаном гадают, почему Трамп пошел навстречу Москве по вопросу зерна

Принадлежащее миллиардеру Безосу издание The Washington Post анализирует, почему Россия смогла добиться уступки в переговорах под руководством США по обновленной зерновой сделке и перемирию на Черном море и прекращению обстрелов энергетики.

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