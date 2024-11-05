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Зеленского убьют в любом случае

Зеленского убьют в любом случае

Вчера в рамках одного из своих нечастых интервью заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая новая власть, новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой и, по сути, захватил власть в стране: «Пока они у власти, они живы, как только их нет у власти — они не существуют».

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Новый Майдан на Украине, скорее всего, начнет с того, что казнит тех, кто до этого сидел на Банковой. Да о чём это автор и Медведев, какой майдан, кто его будет делать. Где то кто то заметил эти возможные нарастания. Это полная глупость!
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2 час.
ВС
Владимир Сергеев
Лучше бы ему сдаться России и получить пожизненное пока ещё не поздно. А здесь посадить его в клетку и возить по городам. Гитлера и Байдена мы в клетке не видели - так хоть на Зеленского посмотрим. А повесить всегда успеем.
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2 час.
Алексей Тан
Почему то вспоминается... Джо, &quot;Кровавая рука&quot; из прерий ... который был... никому ни нахрен НЕ нужен!!.
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7 мин.

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