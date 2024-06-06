Останемся без оливок и вина: бактерия уничтожает знаковые культуры Средиземноморья

Xylella fastidiosa, смертельная болезнетворная бактерия, уже уничтожила миллионы растений важных средиземноморских культур (виноградная лоза, оливковые и миндальные деревья), закупоривая их протоки и ткани растений — она вызывает так называемую болезнь Пирса.
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