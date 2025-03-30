Ксения Корнева: «Посмеяться над собой я любила с детства»

Когда мы начинали играть в КВН, нашей целью было не попасть в телевизор или стать звездами. Ксения Корнева из личного архива Ксении Корневой «Александр Васильевич Масляков был человеком невероятной энергии.
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