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Копеечка - Объявления Донбасса

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Офисно-складское помещение 350кв.м в центре в Донецке - 5 000 000 руб

Офисно-складское помещение 350кв.м в центре в Донецке - 5 000 000 руб

Бывшая типография. Офисные с мебелью/ Складские помещения в центре города. Общая площадь 350 м2 Документы подготовлены к продаже Отличная инвестиция! Звоните по всем вопросам и просмотру.

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