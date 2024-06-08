Терапевт предупреждает: сметана и кефир могут усугубить солнечные ожоги

Врачи развенчали миф о том, что кефир, масло или сметана могут помочь при солнечных ожогах.Врач Ольга Чиркова развенчала популярный миф о том, что кефир, масло или сметана могут помочь при солнечных ожогах.
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