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Этот таинственный мир

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Большепёрый кальмар: загадочное существо из самых темных глубин океана

Большепёрый кальмар: загадочное существо из самых темных глубин океана

Видео с Магнапинной (большепёрый кальмар) регулярно становятся вирусными в интернете. Со своими необычайно длинными щупальцами и скрытным поведением, большеперые кальмары, пожалуй, являются одними из самых таинственных созданий глубоководья.

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