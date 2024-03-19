Большепёрый кальмар: загадочное существо из самых темных глубин океана

Видео с Магнапинной (большепёрый кальмар) регулярно становятся вирусными в интернете. Со своими необычайно длинными щупальцами и скрытным поведением, большеперые кальмары, пожалуй, являются одними из самых таинственных созданий глубоководья.
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