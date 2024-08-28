Врач-диетолог посоветовала делать месячный перерыв в употреблении кофе

После кофе в организме человека вырабатывается больше дофамина (гормона радости). Отсюда улучшение настроения и привыкание, а эффект хочется повторить и продлить, рассказала «Известиям» диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.
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