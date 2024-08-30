Экс-футболист «Локомотива» Алиев поддержал атаки ВСУ на Курскую область

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев поддержал атаки ВСУ на Курскую область.В своих соцсетях Алиев выложил видео, в котором призывает солдат ВСУ «продвигаться дальше» и убивать мирное население.
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