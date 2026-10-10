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Царьград

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«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в Самаре

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в Самаре

Матч десятого тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги сезона-2026/2027 в Самаре завершился со счетом 1:1 — на гол Мартина Крамарича ответил Манфред Угальде.

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