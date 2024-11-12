Когда начнут судить перевозчика, который дал взятку экс-заммэра Барнаула Шеломенцеву?

Ранее Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде Предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного 15 ноября 2024 года начнут судить по делу о даче взятки в размере 2 млн рублей бывшему заместителю мэра Барнаула Антону Шеломенцеву.
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