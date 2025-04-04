Депутат Попов: возвращение YouTube в Россию зависит только от Google

Евгений Попов, заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам информационной политики, информационных технологий и связи, заявил, что возвращение видеохостинга YouTube в Россию не связано с успехами переговоров с США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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