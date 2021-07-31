Страна и люди

9 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    В интернете 99% информации-полная муть. Не катит.ЦИК обнаружил нов...
  • Елена Бреслова
    прав Лукашенко! Литва фашистское государствоЛукашенко приказа...
  • Борис Кокин
    Да фактов полный интернет, только ленивый и тупой их не замечаетЦИК обнаружил нов...

"ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ – БАКУ": РУССКИЕ ВПЕРВЫЕ ДАЛИ ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ СТЕНДАПЕРУ

"ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ – БАКУ": РУССКИЕ ВПЕРВЫЕ ДАЛИ ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ СТЕНДАПЕРУ

ФОТО: CHAMELEONSEYE / SHUTTERSTOCK АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ Итак, свершилось: полицейские на Белорусском вокзале Москвы встретили незадачливого комика Идрака Мирзализаде и вручили ему уведомление, предписывающее явиться в прокуратуру для разбирательства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх