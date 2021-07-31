"ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ – БАКУ": РУССКИЕ ВПЕРВЫЕ ДАЛИ ЖЁСТКИЙ ОТВЕТ ЗА ОСКОРБЛЕНИЯ СТЕНДАПЕРУ

Страна и люди

ФОТО: CHAMELEONSEYE / SHUTTERSTOCK АЛЕКСЕЙ УЛЬЯНОВ Итак, свершилось: полицейские на Белорусском вокзале Москвы встретили незадачливого комика Идрака Мирзализаде и вручили ему уведомление, предписывающее явиться в прокуратуру для разбирательства.