Прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей раненому участнику СВО

Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона выявила невыплату страхового возмещения нижегородскому военнослужащему, уволенному в отставку по состоянию здоровья в мае 2025 года после ранений, и добилась перечисления ему 3,5 млн рублей.