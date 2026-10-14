Прокуратура добилась выплаты 3,5 млн рублей раненому участнику СВО

Военная прокуратура Наро-Фоминского гарнизона выявила невыплату страхового возмещения нижегородскому военнослужащему, уволенному в отставку по состоянию здоровья в мае 2025 года после ранений, и добилась перечисления ему 3,5 млн рублей.
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