Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей Челябинской области

В эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в городе Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям.
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