Ткаченко о Соболеве в «Зените»: «Пауэрбанк-сделка, «мы хотим – и мы получим». Клуб покупает ощущение уникальности, греющее своих и бесящее остальных»

– Какой месседж несет трансфер Соболева? – «Мы хотим – и мы получим». Это не просто заявление о лидерстве, это уже статус клуб-decision maker (клуб, принимающий решение – Спортс’‘): «Последнее слово – за нами».
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