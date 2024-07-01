"Выиграют все". Депутат предложил отправлять самокаты в зону СВО

По мнению Максима Иванова, в таком случае и пешеходам будет спокойнее, и солдатам польза Депутат Госдумы Максим Иванов предложил отправить в зону СВО электросамокаты, где они пригодятся российским военным.
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