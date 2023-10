Халява: на PC бесплатно раздают сразу две игры — шутер от первого лица и гоноч...

Халява: на PC бесплатно раздают сразу две игры — шутер от первого лица и гоночную аркадуДля PC в течение ограниченного времени раздают сразу две игры, включая шутер от первого лица The Last Hope Trump vs Mafia и гоночную аркаду с ездой по бездорожью Need for Spirit: Off-Road Edition.