Рамзан Кадыров посетил северокавказские регионы на лимузине Aurus

В соцсетях появились видео выездного кортежа руководителя Чеченской Республики, состоящего из пяти «Аурусов», нескольких «заряженных» Mercedes-Benz G-Class, седанов Mercedes-AMG E-Class и пуленепробиваемого Mercedes-Benz S-Class в кузове V223.
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