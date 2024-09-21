История и археология: Слепая преданность партии и вера в своего мужа сыграли в ее жизни трагическую роль: Екатерина Лорберг-Калинина

У простой эстонской женщины, выросшей в бедной семье, было два идеала в жизни и две непоколебимых веры - в коммунистическую партию страны Советов и в своего мужа, но ни та, ни другая вера не спасли ее от ГУЛАГА.
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