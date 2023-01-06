И Вашингтон, и Брюссель долгое время уговаривали российские власти прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, напомнил представитель администрации Запорожской области РФ, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
И Вашингтон, и Брюссель долгое время уговаривали российские власти прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, напомнил представитель администрации Запорожской области РФ, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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