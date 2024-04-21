Тамбовчане завоевали 27 медалей на международном турнире по универсальному бою

Первый международный турнир по универсальному бою в Домодедово принес тамбовчанам 27 медалей. Участниками соревнований стали более 800 сильнейших спортсменов из 16 стран: России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ливии, Таиланда, Туниса, Узбекистана и других.
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