Тамбовчане завоевали 27 медалей на международном турнире по универсальному бою

Первый международный турнир по универсальному бою в Домодедово принес тамбовчанам 27 медалей. Участниками соревнований стали более 800 сильнейших спортсменов из 16 стран: России, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Ливии, Таиланда, Туниса, Узбекистана и других.