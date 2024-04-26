Украина отомстит укробеженцам в Европе

Главный редактор «Альтернативы» Андрей Ваджра в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о последствиях ужесточения мобилизации на Украине и предсказуемости режима Зеленского… Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .
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