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Анна Семенович опубликовала кадры неудачного выступления

Анна Семенович опубликовала кадры неудачного выступления

Зрители раскритиковали Анну Семенович за набранный вес и плохой вокал. Она опубликовала в Instagram* записи с живых концертов и получила десятки гневных комментариев.

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