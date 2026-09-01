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Baidu завершила перевод листинга в Гонконге в статус двойного первичного

Baidu завершила перевод листинга в Гонконге в статус двойного первичного

Китайский технологический и ИИ-гигант Baidu, Inc. (Nasdaq: BIDU; HKEX: 9888) объявил о добровольном конвертировании своего вторичного листинга на Главной площадке Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в статус двойного первичного листинга (Dual-Primary Listing) с 1 сентября 2026 года.

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