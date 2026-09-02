"Курьер" против "Бабы-Яги"

НРТК "Курьер" с ПКТ под управлением оператора 14 ОБрСпН ВС РФ с позывным "Юджин", успешно сбивает вражеский гексакоптер «Баба Яга» на Запорожском направлении.
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Отличный образец,необходимо запускать в серию!!!