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В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется

В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

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