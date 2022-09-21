В Совфеде считают, что всеобщая мобилизация не требуется

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Частичная мобилизация в России укрепит позиции ВС РФ на освобожденных территориях, общий призыв не нужен, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.