История и традиции Всемирного дня шопинга 11 ноября 2023 года: как отмечают праздник Евгения ТрубицкаяЕжегодно, с 2009 года, 11 ноября многие страны мира отмечают один из самых интересных праздников в году — Всемирный день шопинга.
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