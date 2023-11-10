История и традиции Всемирного дня шопинга 11 ноября 2023 года: как отмечают праздник Евгения ТрубицкаяЕжегодно, с 2009 года, 11 ноября многие страны мира отмечают один из самых интересных праздников в году — Всемирный день шопинга.