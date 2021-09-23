РЕН ТВ Новости

194 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Самойленко
    да уж, странно.. бомб нет, и рядом даже не планируется а возможность есть...при этом бомба весом в 9,5 тонн имеет дли...В США вспомнили "...
  • Альбертт
    Возможностью сбрасывания 20т бомбы , возможностью .В США вспомнили "...
  • Сергей Гре_в
    интересное государство украина.. през- - еврей.. советники - евреи, б. премьер - еврей.. депутаты рады в большинстве ...Венгерский след н...

Жители Фарерских островов убили 53 кита

Очередная резня китов произошла на Фарерских островах. Китобои убили 53 животных.Предполагалось, что их пометят геолокационными датчиками, но из-за нехватки персонала, который мог бы это сделать, они предпочли убить китов, а не отпустить их.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх