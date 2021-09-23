Жители Фарерских островов убили 53 кита

Очередная резня китов произошла на Фарерских островах. Китобои убили 53 животных.Предполагалось, что их пометят геолокационными датчиками, но из-за нехватки персонала, который мог бы это сделать, они предпочли убить китов, а не отпустить их.
Очередная резня китов произошла на Фарерских островах. Китобои убили 53 животных.Предполагалось, что их пометят геолокационными датчиками, но из-за нехватки персонала, который мог бы это сделать, они предпочли убить китов, а не отпустить их.
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