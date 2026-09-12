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Zero Hedge

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DHS Proposes Quickly Removing Visa Holders After Job Loss

DHS Proposes Quickly Removing Visa Holders After Job Loss

DHS Proposes Quickly Removing Visa Holders After Job Loss Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Department of Homeland Security (DHS) is floating the end of a 60-day grace period that currently allows some immigrants to remain in the United States after they lose their jobs.

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