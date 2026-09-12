DHS Proposes Quickly Removing Visa Holders After Job Loss Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Department of Homeland Security (DHS) is floating the end of a 60-day grace period that currently allows some immigrants to remain in the United States after they lose their jobs.
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